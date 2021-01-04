Video: 42 зірки і неймовірні таланти! Анонс «Діти проти зірок» 2 сезон на Новому каналі

Дивіться онлайн Діти проти зірок 2 сезон АНОНС на Новому каналі. Ось що вони витворяли!
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04 січня

42 зірки і неймовірні таланти! Анонс «Діти проти зірок» 2 сезон на Новому каналі

Повтор 2 сезону «Діти проти зірок» по будням о 9:00 на Новому каналі!

«Діти проти зірок» - це азартна гра, в якій надзвичайно талановиті діти кинули зухвалий виклик українським зіркам. І ті його прийняли! У кожному випуску дві команди із трьох учасників визначатимуть, хто талановитіший, спритніший, розумніший та швидший. Селебріті на мить стануть дітьми, а унікальні діти сяятимуть на сцені, як зірки. За дотриманням всіх правил, підрахунком балів та можливим шахрайством слідкуватиме суддя - штучний інтелект Мегамозок. А ведучий проекту Сергій Притула модеруватиме процес та допомагатиме гравцям добрим словом, питаннями та жартами. Всі гравці отримають незабутні враження, а переможці гри - ще й грошовий приз.

Діти проти зірок 1 сезон дивитися онлайн

42 зірки і неймовірні таланти! Анонс «Діти проти зірок» 2 сезон на Новому каналі
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