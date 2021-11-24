Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 9 випуск від 24.11.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити розв’язку битви титанів! Учасникам двох команд доведеться сконцентруватися на головній цілі – перемозі та включити режим надшвидкості, аби обігнати своїх конкурентів і принести якомога більше дорогоцінного каміння. Якщо для однієї команди дорога перешкод буде ускладнена тунелями, ґратами та різноманітними сходинками, то для іншої на додачу до цього всього суперники підготують ускладнення під назвою «Риб’яча пастка». Що передбачатиме ця загадкова опція? І невже вона знизить шанси однієї з команд на перемогу? Дізнайся просто зараз у 9 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон