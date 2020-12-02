Video: TAYANNA впала на смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 7

Дивіться онлайн 7 раунд шоу Діти проти зірок 2020 9 випуск 2 сезон від 02.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 9 від 02.12.2020 / TAYANNA впала на смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 7
02 грудня

TAYANNA впала на смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 7

Остаточний акорд програми – фінал 9 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 02.12.2020. Одна з команд має 4 блискавки часу, інша – дві. Це може сильно вплинути на проходження смуги перешкод учасниками.

Боротьба буде запеклою! Складність смуги перешкод у її різноманітті, що забирає чимало часу. Олександр Педан літатиме по смузі перешкод, і Роман Міщеряков  –його доганятиме. А от TAYANNA буде найповільнішою в команді та ще й не втримається на ногах під час чергового проходження смуги. Чи вплине це на результат? Дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон

TAYANNA впала на смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 7
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