Остаточний акорд програми – фінал 9 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 02.12.2020. Одна з команд має 4 блискавки часу, інша – дві. Це може сильно вплинути на проходження смуги перешкод учасниками.

Боротьба буде запеклою! Складність смуги перешкод у її різноманітті, що забирає чимало часу. Олександр Педан літатиме по смузі перешкод, і Роман Міщеряков –його доганятиме. А от TAYANNA буде найповільнішою в команді та ще й не втримається на ногах під час чергового проходження смуги. Чи вплине це на результат? Дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон