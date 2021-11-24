Ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 9 випуск від 24.11.2021 підготує для тебе запальний батл двох барабанщиків! Від команди дорослих за переможний бал змагатиметься мультиінструменталіст, який грає на чотирьох інструментах, співак Артем Пивоваров, а його конкурентом від команди дітей стане учасник Марк Косинський, який сів за барабанну установку у віці чотирьох років. Ба більше, хлопчик навіть встиг попрацювати вуличним музикантом, аби заробити на омріяну покупку! Чи допоможе Марку цей досвід у змаганні з відомим співаком і музикантом? Дізнайся у 9 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд