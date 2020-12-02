Video: Перегони дронів: Роман Міщеряков проти 11-річного Стаса Боднара – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 6

Дивіться онлайн 6 раунд шоу Діти проти зірок 2020 9 випуск 2 сезон від 02.12.2020 на Новому каналі
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02 грудня

Перегони дронів: Роман Міщеряков проти 11-річного Стаса Боднара – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 6

У шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск від 02.12.2020 Роман Міщеряков змагатиметься з юним Стасом, який увійшов до ТОП-8 всеукраїнських змагань із дрон-рейсингу. Хлопець сам збирає собі дрон, купує всі необхідні деталі, двигун та раму.

Перегони квадрокоптерів відбудуться на вулиці. В учасників є своє місце спостереження, віртуальні окуляри та пульти для керування. Їхнє завдання – пройти визначений маршрут дронами та двічі зробити елемент повітряної акробатики. Якщо хтось втратить свій коптер, він програв. Переможе той, чий квадрокоптер швидше долетить до фінішу. Перегони дивись у 9 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд

Перегони дронів: Роман Міщеряков проти 11-річного Стаса Боднара – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 6
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