У шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск від 02.12.2020 Роман Міщеряков змагатиметься з юним Стасом, який увійшов до ТОП-8 всеукраїнських змагань із дрон-рейсингу. Хлопець сам збирає собі дрон, купує всі необхідні деталі, двигун та раму.

Перегони квадрокоптерів відбудуться на вулиці. В учасників є своє місце спостереження, віртуальні окуляри та пульти для керування. Їхнє завдання – пройти визначений маршрут дронами та двічі зробити елемент повітряної акробатики. Якщо хтось втратить свій коптер, він програв. Переможе той, чий квадрокоптер швидше долетить до фінішу. Перегони дивись у 9 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд