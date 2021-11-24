Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 9 випуск від 24.11.2021, аби не пропустити випробування баланс-бордом у раунді «Шалена вікторина»! Дитячій і зірковій командам протягом шістдесяти секунд доведеться дати якомога більше правильних відповідей, які стосуватимуться трендів покоління команди суперників. Але якби ж все було так просто! Баланс-борд перевірить, чи вдалося за чотири раунди учасникам згуртуватися та налаштуватися на перемогу. Кортить дізнатися, хто зможе похизуватися командною згуртованістю та знаннями про тренди опонентів краще? Дізнайся у 9 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд