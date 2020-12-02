Video: Вікторина: дорослі недочувають слова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 5

Дивіться онлайн 5 раунд шоу Діти проти зірок 2020 9 випуск 2 сезон від 02.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 9 від 02.12.2020 / Вікторина: дорослі недочувають слова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 5
02 грудня

Вікторина: дорослі недочувають слова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 5

На початку раунду Вікторина шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск від 02.12.2020 між командами знову нічия. Тепер завдання для них – балансувати на баланс-борді та відповідати на запитання ведучого. Дорослих завалюватимуть запитаннями про фільм «Емоджі муві», акторів «Перші ластівки» та зеленого монстрика з мультфільмів. А діти вгадуватимуть, у якій воді прати речі з бавовни, що таке мікроблейдінг та яким пристроєм бабуся закриває банки з консервацією. Хто буде обізнанішим у житті одне одного? Вікторину дивись онлайн у 9 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд

Вікторина: дорослі недочувають слова – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 5
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