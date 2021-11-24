У четвертому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 у двобої зійдуться ті, у кого в буквальному сенсі в руках горить абсолютно усе, – жонглери! І це не дивно, адже спритність і швидкість їхніх рухів просто зачаровують! Від команди дітей за переможний бал змагатиметься тринадцятирічний Роман Галішніков, який захоплюється цирковим мистецтвом уже протягом семи років! Але перемога не дістанеться легко, адже його конкурентом стане триразовий рекордсмен і чемпіон світу Данило Лисенко. Хто з хлопців краще продемонструє свою майстерність і принесе команді головний артефакт – блискавку часу? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 9 випуск від 24.11.2021!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд