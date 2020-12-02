У четвертому раунді 9 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон уперше змагання проходитиме не в студії проекту. Учасників, телеведучого Олександра Педана та 13-річного Тимура, привезуть на скеледром. Там вони матимуть 90 секунд, щоб, лазячи по восьмиметровій стіні, знайти якомога більше коштовностей, які на ній заховані.

Завдання вони проходили окремо, тож ніхто з них не знає результатів. У студії Сергій Притула оголосить результати, а також розкаже, як Олександр Педан уперше долучився до екстриму, та розпитає в Тимура про його нагороди в скелелазінні. Змагання на скеледромі дивись у проекті Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск від 02.12.2020!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд