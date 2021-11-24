Веселощі, фантазія, друзі, позитивні емоції – ось із чим асоціюється гра в показуху в усіх учасників ігрового шоу Діти проти зірок 2021! Зазвичай, під час цього раунду діти вмикають режим боса, адже вважають себе профі в улюбленій справі. Але чи не зіграє самовпевненість з ними злий жарт і стане причиною перемоги команди дорослих? Чи жвавість і кмітливість візьмуть верх і приведуть їх до переможного балу й блискавки часу? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 9 випуск від 24.11.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд