З нічиєю команди переходять до третього командного раунду Показуха в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск від 02.12.2020. Доля зіркової команди знову залежатиме від Олександра Педана. Саме він стоятиме за ширмою і відгадуватиме, на перший погляд, легкі слова. Чи вдасться йому вгадати всі слова? Та на якому слові він застопориться: «гопник», «космонавт» чи «бензин»?

У команді дітей теж відгадуватиме хлопець, 13-річний Тимур. Йому дістануться слова «хот-дог», «кенгуру» та «самокат». Хто ж із них вправніший у грі в крокодила? Як відгадує Олександр Педан, дивись у 9 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд