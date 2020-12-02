Video: Гра, яка «ламає» мізки – Показуха – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 3

Дивіться онлайн 3 раунд шоу Діти проти зірок 2020 9 випуск 2 сезон від 02.12.2020 на Новому каналі
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02 грудня

Гра, яка «ламає» мізки – Показуха – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 3

З нічиєю команди переходять до третього командного раунду Показуха в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск від 02.12.2020. Доля зіркової команди знову залежатиме від Олександра Педана. Саме він стоятиме за ширмою і відгадуватиме, на перший погляд, легкі слова. Чи вдасться йому вгадати всі слова? Та на якому слові він застопориться: «гопник», «космонавт» чи «бензин»?

У команді дітей теж відгадуватиме хлопець, 13-річний Тимур. Йому дістануться слова «хот-дог», «кенгуру» та «самокат». Хто ж із них вправніший у грі в крокодила? Як відгадує Олександр Педан, дивись у 9 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд

Гра, яка «ламає» мізки – Показуха – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 3
Емоційний стрілок Олександр Педан – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. ...
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