Другий раунд ігрового шоу Діти проти зірок 2021 стане для багатьох справжнім відкриттям. Виявиться, що ведучий Сергій Костира – бронзовий призер України з вільної боротьби! Регулярно він влаштовує спаринги з володарем чорного поясу з айкідо, аби підтримувати форму. Тому саме на його адресу прилетить виклик від чемпіонки України з тхеквондо Анни Казак. Ця дівчинка має понад два десятки золотих медалей. За невеликий проміжок часу сильним і потужним учасникам необхідно буде розламати стіну, дощечки та нагородити манекен якомога більшою кількістю ударів в тулуб і голову. Хто впорається з цим завданням краще? Дивись ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 9 випуск від 24.11.2021 – дізнайся просто зараз!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд