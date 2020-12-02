Video: TAYANNA розкаже, що означає поєднання ієрогліфів «жінка» та «кінь» – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 2

Дивіться онлайн 2 раунд шоу Діти проти зірок 2020 9 випуск 2 сезон від 02.12.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 9 від 02.12.2020 / TAYANNA розкаже, що означає поєднання ієрогліфів «жінка» та «кінь» – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 2
02 грудня

TAYANNA розкаже, що означає поєднання ієрогліфів «жінка» та «кінь» – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 2

У другому раунді шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск ми вивчатимемо китайську мову разом з учасницями: співачкою TAYANNA та 11-річною Кароліною Лавриненко. Дівчинка вже знає понад 1000 ієрогліфів, а українська артистка почала вивчати китайську мову нещодавно.

Біля них стоятимуть 15 різних ієрогліфів. Їхнє завдання – вибрати ієрогліф, що є відповіддю на запитання ведучого. Переможе учасниця, яка швидше знайде правильні ієрогліфи й отримає більше балів за відповідь. Батл лінгвісток дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд

TAYANNA розкаже, що означає поєднання ієрогліфів «жінка» та «кінь» – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 2
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