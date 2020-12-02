У другому раунді шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск ми вивчатимемо китайську мову разом з учасницями: співачкою TAYANNA та 11-річною Кароліною Лавриненко. Дівчинка вже знає понад 1000 ієрогліфів, а українська артистка почала вивчати китайську мову нещодавно.

Біля них стоятимуть 15 різних ієрогліфів. Їхнє завдання – вибрати ієрогліф, що є відповіддю на запитання ведучого. Переможе учасниця, яка швидше знайде правильні ієрогліфи й отримає більше балів за відповідь. Батл лінгвісток дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд