Video: Емоційний стрілок Олександр Педан – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 1

Дивіться онлайн 1 раунд шоу Діти проти зірок 2020 9 випуск 2 сезон від 02.12.2020 на Новому каналі
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02 грудня

Емоційний стрілок Олександр Педан – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 1

Зірки знову зійшлися у змаганні талантів із дітьми в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск від 02.12.2020. Серед зірок ви побачите співачку TAYANNA, телеведучого Олександра Педана, актора й шоумена Романа Міщерякова.

Розпочинається боротьба традиційно з командного раунду Врятуй місто. Учасникам треба зробити зачистку міста від представників інопланетних рас. Проганятимуть інопланетян за гарматами Олександр Педан та 11-річний Стас. Головне їхнє завдання – стріляти чітко по кораблях свого кольору. Хто виявиться влучнішим, дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 9 випуск на сайті Нового каналу!

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Дивитися онлайн 9 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд

Емоційний стрілок Олександр Педан – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 9. Раунд 1
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