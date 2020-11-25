Video: Команда зірок увімкнула турборежим – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 8. Раунд 7

Дивіться онлайн 7 раунд шоу Діти проти зірок 2020 8 випуск 2 сезон від 25.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 8 від 25.11.2020 / Команда зірок увімкнула турборежим – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 8. Раунд 7
25 листопада

Команда зірок увімкнула турборежим – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 8. Раунд 7

У фіналі 8 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 25.11.2020 учасники традиційно мають долати смугу перешкод, щоб висипати дорогоцінні камені на іншому боці. Команда зірок хоч і відстане від суперників, але проходитиме смугу перешкод професійно, обережно та максимально ефективно. Якщо діти зволікатимуть і висипатимуть коштовності на  смузі, можуть віддати свою перемогу зіркам. Чи зможуть діти витримати свою перевагу протягом усіх раундів? Дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Команда зірок увімкнула турборежим – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 8. Раунд 7
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