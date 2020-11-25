У фіналі 8 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 25.11.2020 учасники традиційно мають долати смугу перешкод, щоб висипати дорогоцінні камені на іншому боці. Команда зірок хоч і відстане від суперників, але проходитиме смугу перешкод професійно, обережно та максимально ефективно. Якщо діти зволікатимуть і висипатимуть коштовності на смузі, можуть віддати свою перемогу зіркам. Чи зможуть діти витримати свою перевагу протягом усіх раундів? Дивись онлайн в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон