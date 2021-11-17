Не пропусти фінал ігрового шоу Діти проти зірок 2021! Учасники двох команд неабияк старалися у колективних та індивідуальних змаганнях, аби заробити найбільшу кількість головних артефактів – блискавок часу. Але лише одній з них вдалося отримати лідерство та можливість обрати додаткове ускладнення для своїх конкурентів у фінальному випробуванні. Фінальна смуга перешкод перевірить, хто з учасників по-справжньому жадає перемоги та готовий піти заради неї на все. Якій команді дістанеться додаткове ускладнення? І невже воно зменшить її шанси на перемогу? Дізнайся просто зараз – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 8 випуск від 17.11.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 3 сезон