У шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск від 25.11.2020 у баттлі зійдуться спритні паркурщики: Антон Савлєпов і Андрій Бідняк. Хлопець займається паркуром 4 роки після того, як побачив цей вид спорту у фільмі «13 район». З розбігу він може залізти на стіну, яка в 4 рази вища за його зріст. Його суперник Антон Савлєпов у цьому теж має досвід – не раз він стрибав під час концерту зі сцени на руки фанатів… Він багатофункціональний: може й на стіл застрибнути, і собаку перегнати, і на голову стати. Та чи вдасться йому паркур?

Завдання учасників – пройти складну смугу перешкод та жодного разу не зійти з неї на підлогу. Хто впорається швидше, той і отримає вирішальну блискавку часу перед фіналом. Змагання з паркуру дивись у 8 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд