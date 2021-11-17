Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 8 випуск від 17.11.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити індивідуальне змагання з яхтингу. Від команди дітей за переможний бал і блискавку часу змагатиметься дворазова чемпіонка з вітрильного спорту, кандидатка у майстри спорту Ганна Потапова. А ось команду дорослих представлятиме акторка Жіночого кварталу, теле- і радіоведуча Валерія Товстолєс. У рамках підготовки до шоу Валерія ближче познайомилася з яхтингом і спробувала кинути виклик професіоналу. Невже імпровізація перевершить досвід? Дізнайся просто зараз у 8 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд