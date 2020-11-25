На початку п’ятого раунду шоу Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск від 25.11.2020 команда дітей має велику перевагу в рахунку над зірками. Може допомогти їм заробити додаткові 10 секунд раунд Вікторина, у якому учасники відповідатимуть на запитання про життя дорослих та дітей.

Капітаном команди зірок у цьому раунді став Антон Савлєпов. Чи знає він, хто такий краш? Чим займаються скіпери? І як називається відома дитяча настільна гра у вигляді круглих карток із малюнками? Вікторину дивись онлайн у 8 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд