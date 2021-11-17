Чим звичайна вікторина відрізняється від шаленої? Шалена вікторина ігрового шоу Діти проти зірок 2021 – не просто бубоніння нудних запитань від ведучого, а випробування баланс-бордом! Окрім того, що учасники перевіряють рівень своєї командної злагодженості, вони дізнаються багато цікавих фактів із життя молоді. Закладаємося, ти не знаєш, що означає фраза «топово залутався» мовою підлітків! Але можеш легко дізнатися її значення у шаленій вікторині та побачити, чи знають про неї зірки українського шоу-бізнесу! Тому краще не гай часу, а дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 8 випуск від 17.11.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд