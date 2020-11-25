У четвертому раунді 8 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон учасники змагатимуться в незвичному таланті – вмінні надувати мильні бульбашки та виконувати з ними різні трюки! Суперниками стануть: шоумен Ігор Ласточкін, який згадає, як у далекому дитинстві робив самостійно розчин із друзями, та брат із сестрою Захар і Стефанія Мальцеви, для яких цей талант став заробітком і з ним вони на професійному рівні долучаються до корпоративних івентів та дитячих заходів.

Їхня місія – виконати п’ять завдань із бульбашками та фінальне шосте, найскладніше. Переможе той, хто досконало виконає більшість завдань. Чи допоможуть Ігорю його дитячі спогади та що 12-річний Захар та 7-річна Стефанія вироблятимуть із бульбашками? Бульбашкову магію дивись у проекті Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск від 25.11.2020!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд