У четвертому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 ти зможеш стати свідком надзвичайно красивого та захопливого індивідуального змагання двох гімнасток. Від команди дорослих за переможний бал змагатиметься бронзова призерка Олімпійських ігор 2016 року в індивідуальному багатоборстві Анна Різатдінова. А від команди дітей конкуренцію відомій спортсменці складе дванадцятирічна Аліса Пономарьова, яка може похизуватися понад сімдесятьма золотими медалями. Олімпійська чемпіонка зізнається, що змагання стане для неї неабияким випробуванням, адже останній раз вона виступала шість років тому! Невже така довготривала пауза може вплинути на її шанс на перемогу? Стань свідком цього напруженого моменту – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 8 випуск від 17.11.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся, хто з дівчат принесе перемогу своїй команді!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд