З відривом у рахунку команди переходять до третього командного раунду Показуха в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск від 25.11.2020. Ігор Ласточкін буде неймовірно вправним у грі в крокодила. Команда зірок працюватиме злагоджено, а слова «граблі», «шпага» та «Карлсон» показуватиме в дуже незвичні способи.

Команда дітей поставить відгадувати найменшу учасницю Стефанію. Чи зможе дівчинка зрозуміти слова «вовк», «фартух» та «вчитель»? Дізнаєшся в 8 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд