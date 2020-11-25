Video: Найартистичніша гра у крокодила від команди зірок – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 8. Раунд 3

Дивіться онлайн 3 раунд шоу Діти проти зірок 2020 8 випуск 2 сезон від 25.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 8 від 25.11.2020 / Найартистичніша гра у крокодила від команди зірок – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 8. Раунд 3
25 листопада

Найартистичніша гра у крокодила від команди зірок – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 8. Раунд 3

З відривом у рахунку команди переходять до третього командного раунду Показуха в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск від 25.11.2020. Ігор Ласточкін буде неймовірно вправним у грі в крокодила. Команда зірок працюватиме злагоджено, а слова «граблі», «шпага» та «Карлсон» показуватиме в дуже незвичні способи.

Команда дітей поставить відгадувати найменшу учасницю Стефанію. Чи зможе дівчинка зрозуміти слова «вовк», «фартух» та «вчитель»? Дізнаєшся в 8 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд

Найартистичніша гра у крокодила від команди зірок – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 8. Раунд 3
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