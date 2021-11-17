Новий каналДіти проти зірокСезон 3Діти проти зірок. Сезон 3. Випуск 8 від 17.11.2021
17 листопада

Тотальний розгром: діти та зірки грають у показуху – Діти проти зірок – Сезон 3. Випуск 8. Раунд 3

Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 8 випуск від 17.11.2021 на сайті Нового каналу! Третій раунд має назву «Показуха», бо саме в ньому команди дітей і зірок гратимуть у стару добру гру, яку знають і люблять усі покоління. Протягом визначеного часу одному з учасників необхідно буде відгадати якомога більшу кількість слів, які йому показуватимуть співкомандники лише за допомогою жестів. Здавалося б, що перемога гарантована дітям, адже вони практикують такий вид розваг частіше, однак часом дорослі дають їм фору і доводять, що є ще порох у порохівниці! А ось якого результату чекати цього разу? Краще не чекай, а дізнайся просто зараз у 8 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

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