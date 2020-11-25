У другому раунді шоу Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск ми побачимо індивідуальну боротьбу двох суперників: 4-разової чемпіонки світу з танців на пілоні Наталії Татаринцевої та юного Дем’яна Дамова, який одночасно займається гімнастикою, акробатикою й танцями на пілоні.

Завдання спортсменів – якнайкраще відтворити трюк, який їм продемонструє суперник. У кого вийде технічніше, той і виграє цей раунд. За ким буде першість: юним спортсменом, який займається по 4 години щодня, чи чемпіонкою світу, яка прийшла в спортивні танці з 4 років? Баттл пілоністів дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд