Приготуйся дивуватися, адже в другому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 на тебе чекає видовищний двобій шахматистів! Від команди дорослих за перемогу змагатиметься телеведучий, актор і гуморист Роман Міщеряков, а його конкуренткою стане бронзова призерка чемпіонату світу з шахів Аліна Прочаєва. Дівчинка кожного дня присвячує чотири-п’ять годин грі в шахи зі своїми сестрами та не уявляє свого життя без цього захоплення. Аліна впевнена у своєму професіоналізмі та майстерності, тому не посоромилася кинути виклик дорослому конкуренту. А чи налаштований на перемогу Роман? Невже декілька місяців практики допоможуть йому здобути перемогу в досвідченої суперниці? Не пропусти розв’язку цього напруженого та дуже захопливого змагання – дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 8 випуск від 17.11.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд