Дивись черговий запеклий двобій дітей із зірками в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск від 25.11.2020. У зірковій команді гратимуть: пластична та харизматична чотириразова чемпіонка світу з танців на пілоні Наталія Татаринцева, шоумен Ігор Ласточкін та «людина-агонь», співак і хореограф Антон Савлєпов.

У першому раунді 8 випуску шоу Діти проти зірок 2020 команда зірок та їхній стрілець Наталія Татаринцева показуватимуть чудову результативність, рятуючи місто від інопланетян. Чи зможуть діти наздогнати влучну дівчину? Змагання дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 8 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 8 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд