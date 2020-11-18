У фіналі 7 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 18.11.2020 один учасник зіркової команди може привести своїх до перемоги. Команди проходитимуть дистанцію з певним відривом у часі. Перемога залежатиме від спортивної підготовки та швидкості зірок. Спритний Євген Кот лазитиме по тій смузі перешкод, як справжній кіт: швидко, пролізаючи в кожну трубу та обганяючи співкомандників.

Діти теж не відставатимуть. Найспритнішою у їхній команді виявиться диско-танцівниця Варвара. От ці двоє танцівників знову зійшлися в протистоянні. Хто з них принесе більше дорогоцінних камінців? Фінал дивись онлайн у ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон