Video: Євген Кот обганяє учасників у трубі – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 7

Дивіться онлайн 7 раунд шоу Діти проти зірок 2020 7 випуск 2 сезон від 18.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 7 від 18.11.2020 / Євген Кот обганяє учасників у трубі – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 7
18 листопада

Євген Кот обганяє учасників у трубі – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 7

У фіналі 7 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 18.11.2020 один учасник зіркової команди може привести своїх до перемоги. Команди проходитимуть дистанцію з певним відривом у часі. Перемога залежатиме від спортивної підготовки та швидкості зірок. Спритний Євген Кот лазитиме по тій смузі перешкод, як справжній кіт: швидко, пролізаючи в кожну трубу та обганяючи співкомандників.

Діти теж не відставатимуть. Найспритнішою у їхній команді виявиться диско-танцівниця Варвара. От ці двоє танцівників знову зійшлися в протистоянні. Хто з них принесе більше дорогоцінних камінців? Фінал дивись онлайн у ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Євген Кот обганяє учасників у трубі – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 7
Євген Кот рятує рідне місто – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск ...
Піца Ектора Хіменес-Браво опиниться на підлозі – Діти проти зірок – Сезон 2. ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності