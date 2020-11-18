Video: Елементи у стилі диско від Євгена Кота – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 6

Дивіться онлайн 6 раунд шоу Діти проти зірок 2020 7 випуск 2 сезон від 18.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 7 від 18.11.2020 / Елементи у стилі диско від Євгена Кота – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 6
18 листопада

Елементи у стилі диско від Євгена Кота – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 6

У шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск від 18.11.2020 зійдуться представники спортивного диско. Хореограф та режисер-постановник Євген Кот, який опанував 15 танцювальних стилів, кине хореографічний виклик 10-річній Варварі. Дівчина може зробити три оберти поспіль на одній нозі, тримаючи іншу в шпагаті, вона володарка кубку світу з диско 2018 року. Чи по зубах Євгену така суперниця?

Завдання учасників – правильно та технічно зробити п’ять танцювальних елементів. У кого виходить краще, той і отримує бал. Оберт із переворотом, махове сальто, стрибок у стійку на руках – справжній рімейк фільму «Шаг уперед» дивись у 7 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд

Елементи у стилі диско від Євгена Кота – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 6
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