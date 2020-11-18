У шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск від 18.11.2020 зійдуться представники спортивного диско. Хореограф та режисер-постановник Євген Кот, який опанував 15 танцювальних стилів, кине хореографічний виклик 10-річній Варварі. Дівчина може зробити три оберти поспіль на одній нозі, тримаючи іншу в шпагаті, вона володарка кубку світу з диско 2018 року. Чи по зубах Євгену така суперниця?

Завдання учасників – правильно та технічно зробити п’ять танцювальних елементів. У кого виходить краще, той і отримує бал. Оберт із переворотом, махове сальто, стрибок у стійку на руках – справжній рімейк фільму «Шаг уперед» дивись у 7 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд