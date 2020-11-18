Video: Lil Pump, Jerry Heil і Minecraft: дорослі відповідають на запитання про життя дітей – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 5

Дивіться онлайн 5 раунд шоу Діти проти зірок 2020 7 випуск 2 сезон від 18.11.2020 на Новому каналі
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18 листопада

Lil Pump, Jerry Heil і Minecraft: дорослі відповідають на запитання про життя дітей – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 5

В ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск від 18.11.2020 команди дійшли до п’ятого командного раунду Вікторина. Сергій Притула підготував командам багато запитань і баланс-борд, щоб ускладнити їм завдання. Виграє той, хто дасть більше правильних відповідей.

Як називається світ із кубів? Хто такий Lil Pump? Та у яке шоу проходила кастинг Jerry Heil? Ти можеш перевірити і свої знання в життя молодого покоління разом із зірками. Або ж відповісти на запитання з дорослого життя разом із дітьми. Де використовують дуршляк та які правила класичного морського бою? Раунд Вікторина дивись онлайн у 7 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд

Lil Pump, Jerry Heil і Minecraft: дорослі відповідають на запитання про життя дітей – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 5
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