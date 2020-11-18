Video: Перший подарунок на шоу для Сергія Притули – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 4

Дивіться онлайн 4 раунд шоу Діти проти зірок 2020 7 випуск 2 сезон від 18.11.2020 на Новому каналі
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18 листопада

Перший подарунок на шоу для Сергія Притули – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 4

У четвертому раунді 7 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон змагатимуться оригамісти: актор і телеведучий Володимир Шумко та 9-річний Тарас Белей. Хлопець проводить уроки оригамі з шести років, навчає індійських дітей у режимі онлайн та  завдяки своєму хобі вже заробив близько 30 тисяч гривень. Тарас навіть приніс ведучому та своїм співкомандникам подарунки, зроблені власними руками. Заради виграшу у такого сильного суперника Володимир Шумко брав уроки у майстра оригамі до участі у шоу.

Завдання учасників – зібрати з великого рулону паперу мишу. Хто складе швидше, той виграв та заробив додаткову блискавку часу. Дивись змагання з оригамі в проекті Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск від 18.11.2020!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон

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Перший подарунок на шоу для Сергія Притули – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 4
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