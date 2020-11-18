У четвертому раунді 7 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон змагатимуться оригамісти: актор і телеведучий Володимир Шумко та 9-річний Тарас Белей. Хлопець проводить уроки оригамі з шести років, навчає індійських дітей у режимі онлайн та завдяки своєму хобі вже заробив близько 30 тисяч гривень. Тарас навіть приніс ведучому та своїм співкомандникам подарунки, зроблені власними руками. Заради виграшу у такого сильного суперника Володимир Шумко брав уроки у майстра оригамі до участі у шоу.

Завдання учасників – зібрати з великого рулону паперу мишу. Хто складе швидше, той виграв та заробив додаткову блискавку часу. Дивись змагання з оригамі в проекті Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск від 18.11.2020!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд