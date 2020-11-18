Video: Гра в крокодила по-колумбійськи – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 3

Дивіться онлайн 3 раунд шоу Діти проти зірок 2020 7 випуск 2 сезон від 18.11.2020 на Новому каналі
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18 листопада

Гра в крокодила по-колумбійськи – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 3

Третій командний раунд Показуха в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск від 18.11.2020 принесе одній з команд блискавку часу та цим дасть фору. У цьому конкурсі у команді зірок Ектор Хіменес-Браво відгадуватиме такі слова, як «гондольєр», «стюардеса» та «кактус». Це буде справжня міжнародна показуха – вгадуватимуть слова різними мовами. Чи не уповільнить це зірок?

Справжнім спецом у грі в крокодила виявиться 10-річна Варвара з команди дітей . Дівчина блискавично відгадуватиме слова «робот», «гроші» та «коза». Чи будуть дорослі встигати за швидким дитячим ритмом відгадування, дізнаєшся у 7 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд

Гра в крокодила по-колумбійськи – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 7. Раунд 3
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