Другий раунд шоу Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск буде найсмачнішим – баттлом із приготування піци. У ньому зійдуться Ектор-Хіменес Браво, який востаннє готував піцу 30 років тому, та 11-річний Ілля Філатов. Хлопець починав готувати з пирога з аличі та сніданків під наглядом мами в дев’ять років. Тепер Ілля може підкинути тісто піци на висоту в три метри та знає секрети, як правильно крутити основу.

Завдання учасників у цьому раунді 7 випуску проекту Діти проти зірок 2020 – приготувати швидко, а головне правильно, три піци: «Маргариту», «Чотири сири» й «Домашню». Хлопці мають розкачати тісто в повітрі з допомогою рук, наповнити його начинкою та поставити в піч. Хто закінчить першим, принесе своїй команді блискавку часу. Як людина, що готувала піцу один раз у житті, розкачуватиме тісто в повітрі? Дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд