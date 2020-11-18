Дивись ігрове шоу Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск від 18.11.2020 та перший поєдинок команд зірок і дітей. За дорослих грають шеф-кухар, майстер кулінарії Ектор Хіменес-Браво, харизматичний актор і телеведучий Володимир Шумко та хореограф, вправний танцівник Євген Кот.

У першому командному раунді учасники рятуватимуть місто Херсон. Інопланетяни заполонили місто, зіпсували його архітектуру та порушили спокій спальних районів. Вибити прибульців треба з допомогою гармати. Хто заробить першу блискавку часу для своєї команди: Євген Кот чи 11-річний Ілля Філатов? Початок змагань дивись онлайн у шоу Діти проти зірок 2 сезон 7 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 7 випуск Діти проти зірок 2 сезон 2 раунд