У фіналі 6 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 11.11.2020 діти можуть закріпити свій успіх. Або ж Jerry Heil, Анастасія Ярошенко та Влад Яма все ж таки вирвуться несподівано вперед? Завдання буде таким: учасники мають набирати коштовні камінці у ємності та перетинати смугу перешкод з однією вільною рукою. Потім висипати коштовності в місце призначення та бігти за новими, поки не скінчиться час. Проходитимуть маршрут команди зовсім із різним часом. Чи спроможні дорослі наздогнати дітей? Фінал дивись онлайн у ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон