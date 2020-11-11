Video: Jerry Heil вигадує новий хіт на смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 7

Дивіться онлайн 7 раунд шоу Діти проти зірок 2020 6 випуск 2 сезон від 11.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 6 від 11.11.2020 / Jerry Heil вигадує новий хіт на смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 7
11 листопада

Jerry Heil вигадує новий хіт на смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 7

У фіналі 6 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 11.11.2020 діти можуть закріпити свій успіх. Або ж Jerry Heil, Анастасія Ярошенко та Влад Яма все ж таки вирвуться несподівано вперед? Завдання буде таким: учасники мають набирати коштовні камінці у ємності та перетинати смугу перешкод з однією вільною рукою. Потім висипати коштовності в місце призначення та бігти за новими, поки не скінчиться час. Проходитимуть маршрут команди зовсім із різним часом. Чи спроможні дорослі наздогнати дітей? Фінал дивись онлайн у ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Jerry Heil вигадує новий хіт на смузі перешкод – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 7
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