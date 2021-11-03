Найекстремальніший, найзахопливіший і найнапруженіший момент ігрового шоу Діти проти зірок 2021 – фінал! Адже саме він вирішує, яка з команд назбирає найбільшу кількість дорогоцінного каміння і зможе гордо носити звання переможниці. Діти та зірки пройдуть нелегкий шлях і виборюватимуть перемогу в індивідуальних і командних раундах, аби назбирати головні артефакти – блискавки часу. За допомогою них команда-лідер може ускладнити шлях своїх конкурентів до перемоги! Кому пощастить спритно обійти своїх опонентів? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 6 випуск від 03.11.2021 на сайті Нового каналу та дізнайся відповідь на це запитання першим!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон