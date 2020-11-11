У спортивному раунді в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск від 11.11.2020 надією команди зірок буде Влад Яма, який ніколи не займався бадмінтоном професійно… Проти нього гратиме 11-річний Денис Мальнєв, який має понад 20 медалей і другий дорослий розряд! Він за одну хвилину може відбити 60 воланів.

У студії з’явиться корт із жовтими та червоними секторами на ньому. Завдання учасників – відбивати волани та попадати на ці зони. Більше попадань – більше балів і шансів на ще одну блискавку часу. Хто її отримає, дізнайся в 6 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд