У шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 батл відбудеться між найпластичнішими дівчатами, рухи яких зачаровують і змушують застигнути в здивуванні! Від команди дітей за перемогу змагатиметься Богдана Ткаченко, а ось інтереси дорослих представлятиме майстер спорту міжнародного класу з художньої гімнастики Надія Васіна. Учасниця від команди зірок може простояти в позі «равлик» дві години, а її молодша конкурентка за хвилину може стати на місток тринадцять разів! Хто з дівчат стане номером один цього разу? Не пропусти й дізнайся результат! Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 6 випуск від 03.11.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд