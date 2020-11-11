Після чотирьох раундів в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск від 11.11.2020 одна з команд вирвалася далеко вперед. У наступному змаганні всіх учасників Сергій Притула поставить на баланс-борд. Вони мають балансувати на ньому та відповідати на своєрідні запитання ведучого. Поки дорослі гадатимуть, що таке «лойснути», команда дітей спробує відповісти, що вимірюють гігрометром, як качають трицепс, чим покривають дах та як збивають вершки. Наскільки в Україні ерудовані діти, дивись онлайн у 6 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд