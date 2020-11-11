Video: Що таке «лойснути» і хто така Лорен Грей? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 5

Дивіться онлайн 5 раунд шоу Діти проти зірок 2020 6 випуск 2 сезон від 11.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 6 від 11.11.2020 / Що таке «лойснути» і хто така Лорен Грей? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 5
11 листопада

Що таке «лойснути» і хто така Лорен Грей? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 5

Після чотирьох раундів в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск від 11.11.2020 одна з команд вирвалася далеко вперед. У наступному змаганні всіх учасників Сергій Притула поставить на баланс-борд. Вони мають балансувати на ньому та відповідати на своєрідні запитання ведучого. Поки дорослі гадатимуть, що таке «лойснути», команда дітей спробує відповісти, що вимірюють гігрометром, як качають трицепс, чим покривають дах та як збивають вершки. Наскільки в Україні ерудовані діти, дивись онлайн у 6 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон 6 раунд

Що таке «лойснути» і хто така Лорен Грей? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 5
Цього разу рятуємо Боярку! – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. ...
Міміка Jerry Heil зіграє не на користь команди – Діти проти зірок – ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності