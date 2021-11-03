Шалена вікторина ігрового шоу Діти проти зірок 2021 – чудова нагода дізнатися про тренди сучасного покоління, а також поповнити свій словниковий запас новими модними слівцями! За шістдесят секунд гравцям двох команд доведеться дати якомога більше правильних відповідей на запитання про покоління команди-суперниці, витримати командний баланс, а також втримати в руках акваріум з рибками! Здається, що це неможливо? Зірки й діти готові переконати тебе у зворотному! Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 6 випуск від 03.11.2021 на сайті Нового каналу та стань свідком цього емоційного й напруженого моменту!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон 6 раунд