У четвертому раунді 6 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2 сезон учасники приймуть акробатичний челендж: зняти із себе взуття, штани та кофту, стоячи на руках. Хто ж швидше впорається? Чемпіонка України з акробатики Анастасія Ярошенко, яка тількиу 15 років прийшла в акробатику та тепер будь-кого може навчити стояти на руках за 20 хвилин? Чи 11-річна Мілана Здоренко, яка в гімнастиці з трьох років? Обидві подібні челенджі вже приймали. Але переможцем раунду може стати лише одна з учасниць. Дивись акробатичне змагання в проекті Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск від 11.11.2020!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон 5 раунд