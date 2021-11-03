У четвертому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 відбудеться батл із швидкісного збирання конструкторів. На лівому ринзі від команди зірок вийде дев’ятирічний Олександр Випасняк, який захопився цією кропіткою справою у півтора року і з того часу має понад десять тисяч деталей! А на правому ринзі від команди дорослих змагатиметься шоумен та актор Костянтин Трембовецький, який зібрав статую Свободи із семи тисяч елементів. На хлопців чекатиме вкрай непросте завдання, яке перевірить їхню майстерність і визначить, хто з них гідний звання найспритнішого конструкторного генія! Кортить дізнатися розв’язку цього індивідуального раунду? Тоді дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 6 випуск від 03.11.2021 на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон 5 раунд