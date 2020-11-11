Третій командний раунд Показуха в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск від 11.11.2020, у якому один учасник стає у ширму, а двоє заходять в арки, щоб показати слова своєму співкоманднику. У команді зірок вгадуватиме чоловік, Влад Яма. А дівчата пояснюватимуть слова «оператор», «бумеранг», «епіляція» та «Шерлок Холмс». У дитячій команді усе навпаки: дівчина відгадує, а хлопці показують. Чи легко молодому поколінню дадуться слова «кобра», «подушка» та «корона»? Дізнаєшся у 6 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон 4 раунд