Video: Показуха: Влад Яма чи 11-річна Мілана? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 3

Дивіться онлайн 3 раунд шоу Діти проти зірок 2020 6 випуск 2 сезон від 11.11.2020 на Новому каналі
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11 листопада

Показуха: Влад Яма чи 11-річна Мілана? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 3

Третій командний раунд Показуха в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск від 11.11.2020, у якому один учасник стає у ширму, а двоє заходять в арки, щоб показати слова своєму співкоманднику. У команді зірок вгадуватиме чоловік, Влад Яма. А дівчата пояснюватимуть слова «оператор», «бумеранг», «епіляція» та «Шерлок Холмс». У дитячій команді усе навпаки: дівчина відгадує, а хлопці показують. Чи легко молодому поколінню дадуться слова «кобра», «подушка» та «корона»? Дізнаєшся у 6 випуску Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон

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Показуха: Влад Яма чи 11-річна Мілана? – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 3
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