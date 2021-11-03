Третій раунд ігрового шоу Діти проти зірок 2021 «Показуха» – найулюбленіший конкурс усіх глядачів, адже вони можуть відчути себе частиною цього дійства, відгадуючи слова разом із учасниками двох команд! За дев’яносто секунд одному сміливцю доведеться вгадати якомога більше слів, а його співкомандникам – пояснити їх лише за допомогою жестів. Першою почне команда зірок. Надія Васіна наважиться взяти на себе відповідальну роль і вгадуватиме, що показуватимуть їй артистичні та харизматичні шоумени Ігор Ласточкін і Костянтин Трембовецький. Чи допоможе чоловікам їхня професійна діяльність у цьому завданні? Чи їхні юні конкуренти виявляться більш кмітливими? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 6 випуск від 03.11.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити розв’язку цього емоційного раунду.

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон 4 раунд