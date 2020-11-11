Video: Міміка Jerry Heil зіграє не на користь команди – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 2

Дивіться онлайн 2 раунд шоу Діти проти зірок 2020 6 випуск 2 сезон від 11.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 6 від 11.11.2020 / Міміка Jerry Heil зіграє не на користь команди – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 2
11 листопада

Міміка Jerry Heil зіграє не на користь команди – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 2

На початку другого раунду шоу Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск Сергій Притула з’ясує в учасників різницю між фортепіано, піаніно та роялем. Вирівняти рахунок команди можуть у батлі піаністів – першому індивідуальному конкурсі. У ньому зійдуться співачка Jerry Heil та 13-річний Дмитро Лях. Завдання для кожного – грати імпровізацію на фортепіано, описуючи певну емоцію. А їхні команди мають відчути, яку емоцію музикант передає з допомогою музики. Учасники відгадуватимуть подив, симпатію, ненависть і гордість. Як ці емоційні стани передати з допомогою гри на фортепіано? Дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд

Міміка Jerry Heil зіграє не на користь команди – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 6. Раунд 2
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