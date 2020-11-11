На початку другого раунду шоу Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск Сергій Притула з’ясує в учасників різницю між фортепіано, піаніно та роялем. Вирівняти рахунок команди можуть у батлі піаністів – першому індивідуальному конкурсі. У ньому зійдуться співачка Jerry Heil та 13-річний Дмитро Лях. Завдання для кожного – грати імпровізацію на фортепіано, описуючи певну емоцію. А їхні команди мають відчути, яку емоцію музикант передає з допомогою музики. Учасники відгадуватимуть подив, симпатію, ненависть і гордість. Як ці емоційні стани передати з допомогою гри на фортепіано? Дивись онлайн у проекті Діти проти зірок 2 сезон 6 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 2 сезон 3 раунд