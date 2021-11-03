Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 6 випуск від 03.11.2021 на сайті Нового каналу, аби не пропустити батл картингістів. Виявиться, що відомий шоумен Ігор Ласточкін захоплюється швидкісною їздою і картингом, а його перший досвід за кермом стався тоді, коли йому було лише дев’ять років! А його дев’ятирічний супротивник Нікіта Ботте – абсолютний чемпіон України з картингу! Кожен із хлопців може розповідати про свої переваги годинами, тому краще переконатися у їхній майстерності на справі! Кому вдасться пройти крізь смугу перешкод краще: маленькому чемпіону чи любителю екстриму? Дізнайтеся у 6 випуску шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 6 випуск Діти проти зірок 3 сезон 3 раунд