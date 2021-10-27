Фінал, якого ти так чекав, уже зовсім близько! Ти дивишся ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 5 випуск від 27.10.2021 на сайті Нового каналу, а це означає, що згодом дізнаєшся, на чиєму боці опиниться перемога цього разу! Зірки та діти неабияк постаралися та проявили свої таланти у всій красі, але останнє випробування може кардинально змінити ситуацію. Та команда, якій вдасться назбирати більшу кількість дорогоцінного каміння, зможе назвати себе переможницею! Кому вдасться ускладнити шлях своїх конкурентів? І чи допоможе це отримати команді-лідеру омріяну перемогу? Не гай часу на роздуми, а краще дізнайся відповіді на запитання у 5 випуску ігрового шоу Діти проти зірок 2021!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон