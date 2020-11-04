У фіналі 5 випуску шоу Діти проти зірок 2 сезон від 04.11.2020 братимуть участь не всі учасники… Команди проходитимуть дистанцію з однаковим часом. Усе залежитиме лише від спортивної підготовки та швидкості кожного з учасників. Але Владислав Жогло обере тактику не заважати команді та стояти осторонь. Чи вплине це на кількість коштовностей, яку Вікторія Булітко та Соня Плакідюк перенесуть смугою перешкод? Та яка з команд виграє з відривом майже вдвічі? Енергійну боротьбу поколінь дивись онлайн у ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон