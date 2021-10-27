У шостому раунді ігрового шоу Діти проти зірок 2021 учасники зможуть поринути в атмосферу фантастичного фільму! У цьому інтелектуальному батлі зійдуться переможниця всесвітньої олімпіади з ментальної арифметики Саміра Османова та хореограф і танцівник Євген Кот, який уміє складати п’ятизначні числа без калькуляторів і підручних засобів! Колись чоловіку навіть вдалося знайти помилку в підручнику з математики за допомогою феноменальних знань і власної наполегливості! Але чи вдасться йому виграти цього разу в такої серйозної суперниці? Дивись онлайн ігрове шоу Діти проти зірок 3 сезон 5 випуск від 27.10.2021 на сайті Нового каналу та не пропусти цю арифметичну зарубу!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 3 сезон 7 раунд