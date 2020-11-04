Раунд феноменальної пам’яті на картини дивись в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск від 04.11.2020. У ньому змагатимуться Ніка Ставцева та Соня Плакідюк. 9-річна дівчинка й сама малює – серед її робіт 9 власних картин, написаних олією, та більш 20 акварелей і пастелей. А відома fashion-фотографиня цікавиться живописом із трьох років.

Навпроти учасниць буде висіти 16 картин різних авторів. Їхнє завдання – запам’ятати послідовність та відворити її через деякий час. Щоб отримати бал, важливо сказати назву картини та її автора. Під час цього раунду в команди дітей виникнуть труднощі. Через що плакатиме Ніка? Дізнайся в 5 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд