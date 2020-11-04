Video: Соня Плакідюк блисне феноменальною пам’яттю на картини – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 6

Дивіться онлайн 6 раунд шоу Діти проти зірок 2020 5 випуск 2 сезон від 04.11.2020 на Новому каналі
Новий канал / Діти проти зірок / Сезон 2 / Діти проти зірок. Сезон 2. Випуск 5 від 04.11.2020 / Соня Плакідюк блисне феноменальною пам’яттю на картини – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 6
04 листопада

Соня Плакідюк блисне феноменальною пам’яттю на картини – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 6

Раунд феноменальної пам’яті на картини дивись в ігровому шоу Діти проти зірок 2 сезон 5 випуск від 04.11.2020. У ньому змагатимуться Ніка Ставцева та Соня Плакідюк. 9-річна дівчинка й сама малює – серед її робіт 9 власних картин, написаних олією, та більш 20 акварелей і пастелей. А відома fashion-фотографиня цікавиться живописом із трьох років.

Навпроти учасниць буде висіти 16 картин різних авторів. Їхнє завдання – запам’ятати послідовність та відворити її через деякий час. Щоб отримати бал, важливо сказати назву картини та її автора. Під час цього раунду в команди дітей виникнуть труднощі. Через що плакатиме Ніка? Дізнайся в 5 випуску проекту Діти проти зірок 2 сезон на сайті Нового каналу!

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон

Дивитися онлайн 5 випуск Діти проти зірок 2 сезон 7 раунд

Соня Плакідюк блисне феноменальною пам’яттю на картини – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 6
Порятунок Коростеня – Діти проти зірок – Сезон 2. Випуск 5. Раунд 1 ...
Гаєчка Вікторія Булітко ремонтує авто посеред студії – Діти проти зірок – Сезон ...
Більше
Вхід або Реєстрація
Відновлення паролю
Згадали?
або через e-mail:
Забули пароль?
Я погоджують з умовами Політики конфіденційності